Alors que la nouvelle asso­cia­tion surprise entre Novak Djokovic et Andy Murray fait beau­coup réagir, nos confrères de L’Équipe ont inter­rogé plusieurs person­na­lités du circuit dont l’en­traî­neur actuel de Daniil Medvedev, Gilles Cervara.

Et si le coach trico­lore a estimé que le Britannique possé­dait des atouts pour aider son ancien rival, il a malgré tout tenu à nuancer l’en­thou­siasme général autour de cette collaboration.

« Connaissant Murray, je ne suis pas surpris par ce qui arrive parce que je savais qu’il ne pour­rait pas rester tran­quille plus de deux, trois mois après sa retraite. Mais il n’a pas ce qu’on peut appeler la métho­do­logie de l’en­traî­ne­ment, il ne connaît rien au coaching et il va apprendre au fur et à mesure. Ce n’est pas pour ça que Novak veut colla­borer avec lui. Cette partie coaching, soit Novak se connaît telle­ment bien qu’il n’a besoin de personne, soit il va demander des coups de main au reste de son équipe car tu as toujours besoin de quel­qu’un qui te fait aller dans des zones où tu n’irais pas tout seul et que des méthodes d’en­traî­ne­ment te permettent d’ex­plorer. Entre les deux tout est possible. J’imagine que cette asso­cia­tion va apporter des choses à Djokovic. Après, il y a une réalité physique et éner­gé­tique, dans l’ordre des choses, qui fait que ce sera dur pour lui, et aussi pour certains contre lui ! »