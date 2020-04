Pendant cette période de confinement, Tecnifibre a eu la bonne idée d’inviter les internautes à poser des questions à Gilles Cervara, le coach de Daniil Medvedev. Cet entretien fait partie d’une série de « portraits » que propose l’équipementier tricolore, et cela va du chef de produit de la marque au top players en tennis et en squash.



Concernant Gilles, que l’on connait bien, on vous a sélectionné le passage qui nous semble le plus clé. Il s’agissait de savoir dans quels domaines Daniil Medvedev avait le plus progressé : « Il y en a beaucoup mais je dirai que son tennis a évolué dans plein de domaines. La compréhension de son tennis, son niveau physique aussi, et je parle pas de son niveau mental car même si par moments cela peut encore lui jouer des tours, il est lui aussi en net progrès. »

Plus loin, Gilles insiste aussi sur le fait que finalement Daniil est un joueur facile quand il s’agit de travailler : « Même pendant cette période, je n’ai pas de problème pour motiver Daniil d’autant que l’on plein de petits choses à travailler et que l’on peut le faire dans de bonnes conditions. »