Ancien coach de longue date de Daniil Medvedev, Gilles Cervara s’est exprimé au micro d’Eurosport sur son nouveau défi aux côtés du jeune Américain Nishesh Basavareddy, 20 ans et 192e mondial.
L’entraîneur français a notamment cité Rafael Nadal, qui était connu pour ne prendre aucun adversaire à la légère. Bien au contraire.
« Clairement, cela me fait sortir de ma zone de confort. Chaque jour, je me demande si je serai assez bon pour faire progresser à nouveau un joueur de cet âge‐là, et je n’ai aucune certitude là‐dessus. Mais me sentir en danger, c’est ce qui me plaît aussi. Quand Nadal estimait qu’il pouvait perdre même quand il affrontait le 300e mondial, cela me parle. C’est cette façon de se sentir en danger qui lui permettait de jouer à son meilleur niveau. C’est un peu ça que je ressens aussi. Cela fait partie de ma personnalité et de mon énergie. »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 16:24