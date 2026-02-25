Ancien coach de longue date de Daniil Medvedev, Gilles Cervara s’est exprimé au micro d’Eurosport sur son nouveau défi aux côtés du jeune Américain Nishesh Basavareddy, 20 ans et 192e mondial.

L’entraîneur fran­çais a notam­ment cité Rafael Nadal, qui était connu pour ne prendre aucun adver­saire à la légère. Bien au contraire.

« Clairement, cela me fait sortir de ma zone de confort. Chaque jour, je me demande si je serai assez bon pour faire progresser à nouveau un joueur de cet âge‐là, et je n’ai aucune certi­tude là‐dessus. Mais me sentir en danger, c’est ce qui me plaît aussi. Quand Nadal esti­mait qu’il pouvait perdre même quand il affron­tait le 300e mondial, cela me parle. C’est cette façon de se sentir en danger qui lui permet­tait de jouer à son meilleur niveau. C’est un peu ça que je ressens aussi. Cela fait partie de ma person­na­lité et de mon énergie. »