Cervara, ex‐coach de Medvedev : « Rien ne nous empêche de penser que Carlos Alcaraz pour­rait faire revenir Juan Carlos Ferrero s’il gagne moins »

Jean Muller
Par Jean Muller

Gilles Cervara a presque vécu la même situa­tion que Ferrero avec son joueur même s’il semble vrai­ment que les moti­va­tions de Daniil Medvedev étaient assez diffé­rente de celles du clan « Alcaraz »

« J’ai remarqué que les grands cham­pions sont capables de perce­voir quand ils ont besoin de quelque chose de diffé­rent, ou de plus, pour conti­nuer à progresser. Et si c’est le cas, c’est très intel­li­gent de la part de Carlos de conti­nuer à s’amé­liorer. Je pense, que ce soit pour le joueur ou l’en­traî­neur, et c’est ce que j’ai vécu avec Daniil Medvedev, à un moment donné, il est impor­tant de pouvoir le pres­sentir à l’avance pour ne pas arriver trop tard et s’as­surer que le chan­ge­ment est motivé par les bonnes raisons. Maintenant, seul le temps nous dira si cette déci­sion est la bonne. Rien ne nous empêche de penser qu’il pour­rait faire revenir Juan (Carlos Ferrero) s’il gagne moins. »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 08:22

