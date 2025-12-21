Gilles Cervara a presque vécu la même situation que Ferrero avec son joueur même s’il semble vraiment que les motivations de Daniil Medvedev étaient assez différente de celles du clan « Alcaraz »
« J’ai remarqué que les grands champions sont capables de percevoir quand ils ont besoin de quelque chose de différent, ou de plus, pour continuer à progresser. Et si c’est le cas, c’est très intelligent de la part de Carlos de continuer à s’améliorer. Je pense, que ce soit pour le joueur ou l’entraîneur, et c’est ce que j’ai vécu avec Daniil Medvedev, à un moment donné, il est important de pouvoir le pressentir à l’avance pour ne pas arriver trop tard et s’assurer que le changement est motivé par les bonnes raisons. Maintenant, seul le temps nous dira si cette décision est la bonne. Rien ne nous empêche de penser qu’il pourrait faire revenir Juan (Carlos Ferrero) s’il gagne moins. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 08:22