Pour L’Equipe, l’ex‐entraîneur français de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, désormais aux côtés du jeune américain Nishesh Basavareddy (167e mondial), s’est exprimé sur la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
« En tant que coach, on est dans cette recherche permanente entre faire ce qu’on sait qui va marcher avec ce joueur parce qu’on le connaît parfaitement et chercher de la nouveauté. Et, parfois, ça ne suffit plus parce que le joueur estime qu’il a besoin de changer d’énergie. De l’extérieur, souvent, on a peur du changement mais à l’intérieur, ça peut être nécessaire. Personne n’est à l’intérieur de l’équipe donc c’est impossible d’en parler quand on ne sait pas. Changer, ce n’est pas forcément mauvais, ça apporte de nouvelles choses. »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 14:26