Pour L’Equipe, l’ex‐entraîneur fran­çais de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, désor­mais aux côtés du jeune améri­cain Nishesh Basavareddy (167e mondial), s’est exprimé sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

« En tant que coach, on est dans cette recherche perma­nente entre faire ce qu’on sait qui va marcher avec ce joueur parce qu’on le connaît parfai­te­ment et cher­cher de la nouveauté. Et, parfois, ça ne suffit plus parce que le joueur estime qu’il a besoin de changer d’énergie. De l’ex­té­rieur, souvent, on a peur du chan­ge­ment mais à l’in­té­rieur, ça peut être néces­saire. Personne n’est à l’in­té­rieur de l’équipe donc c’est impos­sible d’en parler quand on ne sait pas. Changer, ce n’est pas forcé­ment mauvais, ça apporte de nouvelles choses. »