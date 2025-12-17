Sollicité par L’Equipe, l’ex‐entraîneur fran­çais de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, désor­mais aux côtés du jeune améri­cain Nishesh Basavareddy (167e mondial), a donné son avis sur l’an­nonce choquante du jour : la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Alcaraz.

« J’ai remarqué que ces champions‐là étaient capables de sentir quand ils avaient besoin de quelque chose de diffé­rent, ou de plus, pour conti­nuer d’avancer. Et, si c’est le cas, c’est très intel­li­gent de la part de Carlos pour conti­nuer à progresser. Je pense – que ce soit le joueur ou l’en­traî­neur et c’est ce que j’ai vécu avec Daniil (Medvedev) – qu’à un moment donné, c’est impor­tant de pouvoir le sentir à l’avance pour ne pas qu’il soit trop tard et être sûr que le chan­ge­ment se fasse pour de bonnes raisons, vers plus de progres­sion. Maintenant, il n’y a que l’avenir qui pourra juger de cette déci­sion. Rien n’empêche de penser qu’il pour­rait rappeler Juan (Carlos Ferrero) s’il gagne moins. »