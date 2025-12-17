Sollicité par L’Equipe, l’ex‐entraîneur français de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, désormais aux côtés du jeune américain Nishesh Basavareddy (167e mondial), a donné son avis sur l’annonce choquante du jour : la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Alcaraz.
« J’ai remarqué que ces champions‐là étaient capables de sentir quand ils avaient besoin de quelque chose de différent, ou de plus, pour continuer d’avancer. Et, si c’est le cas, c’est très intelligent de la part de Carlos pour continuer à progresser. Je pense – que ce soit le joueur ou l’entraîneur et c’est ce que j’ai vécu avec Daniil (Medvedev) – qu’à un moment donné, c’est important de pouvoir le sentir à l’avance pour ne pas qu’il soit trop tard et être sûr que le changement se fasse pour de bonnes raisons, vers plus de progression. Maintenant, il n’y a que l’avenir qui pourra juger de cette décision. Rien n’empêche de penser qu’il pourrait rappeler Juan (Carlos Ferrero) s’il gagne moins. »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 18:25