Auteur d’une tournée américaine hallucinante en 2019, même dans le contexte actuel, Daniil Medvedev est très attendu. Son statut a forcément changé depuis un an et son coach a bien conscience que l’effet de surprise ne pourra plus fonctionner.

Pour Gilles Cervara c’est le départ d’une nouvelle carrière pour son joueur.

Il s’est exprimé sur ces sujets dans un bel entretien accordé à l’ATP : « C’est une autre partie de sa carrière et je pense que c’est son nouveau statut est une nouvelle chose à apprendre, il faut s’y habituer et savoir le gérer. Vous êtes dans cette position et vous sentez que d’autres joueurs veulent vous battre, alors vous aurez forcément de nouvelles expériences. Si vous êtes prêt et que vous acceptez cette position, vous êtes plus préparé à le gérer et surtout à y faire face … Daniil est prêt pour ça. Il le sait. Il sait que sa position a changé »

Engagé dans le tournoi de Cincinnati, Daniil Medvedev est tête de série 3. Il est dans la moitié de tableau de Novak Djokovic et dans la partie de Khachanov, Garin, Bautista qu’il « devrait » rencontrer en quart de finale. Il sera forcément opposé à un qualifié au 2eme tour (NDLR : Daniil bénéfice d’un bye au 1er tour)