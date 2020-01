On avait déjà perçu cela lors de notre reportage à Cannes, mais il existe une vraie connexion entre Gilles Cervara, élu meilleur coach de l’année en 2019 par l’ATP et le joueur russe Daniil Medvedev. Cela nous l’avions remarqué dès nos premiers échanges avec l’entraineur tricolore. Cela tombe bien car l’équipementier de Daniil, Tecnifibre vient de publier une vidéo plus que sympathique où les deux « amis » s’amusent à un petit jeu de questions/réponses très instructif pour comprendre leur fonctionnement.