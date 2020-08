Lors d’un long entretien accordé à l’ATP, le coach de Daniil Medvedev explique la place que le joueur russe occupe au sein de l’échiquier mondial depuis son ascension fulgurante la saison passée.

Gilles insiste aussi sur le fait qu’il s’agit maintenant de continuer à travailler notamment pour entrer dans les « standards » des meilleurs joueurs du monde : « J’ai entendu Roger Federer il y a quelques années, quand il est revenu après s’être arrêté pendant six mois, j’ai entendu dire qu’il travaillait sur la technique avec son revers. En fait vous devez toujours améliorer quelque chose. Cela dépend de ce que vous choisissez. Parfois c’est plus physique, parfois c’est technique parce que vous voulez améliorer un plan et vous réalisez que pour améliorer un plan comme celui-ci, c’est plus technique que physique. De toute façon la réalité c’est que les meilleurs joueurs comme Novak, comme Wawrinka, Roger Federer et Nadal bien sûr, se connaissent à la perfection et sont donc capables de maintenir un niveau moyen élevé ce qui n’est pas toujours le cas chez les joueurs plus jeunes. C’est aussi cela que Daniil est entrain de travailler et apprendre »