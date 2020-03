Dans un entretien accordé à L’Equipe, Gilles Cervara a expliqué comment il allait gérer dans un premier temps cette suspension de six semaines avec son joueur, Daniil Medvedev : « Il va falloir laisser passer la première phase où tout s’organise autour des décisions des pays. Et ensuite, il va falloir passer ces six semaines. On trouvera des solutions mais pour l’instant on n’a pas de plan précis, on ne pense pas encore à la terre battue.«

Le coach français du Russe est ensuite interrogé sur la peur d’être contaminé, mais il ne veut pas céder à la panique, bien au contraire : « Je n’ai pas envie personnellement de paniquer. Par contre ce qui peut être intéressant de voir, ce sont certaines personnes « publiques » qui ont été contaminées, de voir l’évolution qu’il va y avoir pour eux et savoir comment la maladie touche ces personnes. Pour le moment, on compte le nombre de cas, mais concrètement, on n’a pas de visibilité sur des sportifs qu’on peut connaître qui ont été contaminés et qui ont pu guérir et qui peuvent témoigner de leur cas. Cela peut être utile pour rassurer ou prendre d’autres mesures.«