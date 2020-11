Lorsque nous avons eu au téléphone, Gilles Cervara pour avoir ses réactions liées à la victoire de Daniil Medvedev, nous lui avons aussi demandé son avis concernant l’idée qui traîne toujours de revenir à un format de 5 sets pour cette finale du Masters. Sa réponse est plutôt instructive : « La finale du Masters en 5 sets, je suis totalement pour, cela aurait de la gueule. J’ai presque aussi envie de dire la même chose pour les finales du Masters 1000 sauf que cela peut avoir des conséquences puisque les tournois s’enchaînent ce qui n’est pas le cas pour le Masters. Ce format permettrait de distinguer ces évènements par rapport aux autres, pour le Masters de Londres c’est totalement évident et je dirais que c’est là où cela est le plus facile à mettre en place » a expliqué le coach de Daniil. D’autres lui répondront que les matchs en 5 sets, c’est « has been » même Andy Murray le croit. On est donc pas prêt de voir cette réforme se mettre en place….