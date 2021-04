Fin de la rigo­lade pour Daniil Medvedev ! Il plai­san­tait souvent de son rapport à Roland‐Garros, à la terre battue, avec son auto­dé­ri­sion inimi­table. Mais son coach, Gilles Cervara, veut désor­mais mettre le Russe dans les meilleurs condi­tions. Dans un entre­tien pour TennisMajors, le coach Français a rappelé le programme de Daniil Medvedev jusqu’au tournoi pari­sien. Un programme qui pourra évoluer en fonc­tion de la montée en puis­sance du numéro 3 mondial.

« Nous ferons Madrid et Rome. Ces tour­nois vont révéler des choses qui nous permet­tront de discuter et de choisir ce qui va se passer juste avant Roland‐Garros. Pour notre entraî­ne­ment et éven­tuel­le­ment pour jouer un autre tournoi. Il a beau­coup à faire sur terre battue. Il n’a jamais gagné un match à Roland‐Garros. On nous a déjà vu en plai­santer aupa­ra­vant, ce qui est bien pour ne pas laisser la pres­sion nous atteindre, mais je n’ai plus envie de plai­santer. »