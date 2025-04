Dans une chro­nique publiée par l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a exprimé son enthou­siasme avant le début de la saison sur terre battue.

🌍 « Préparez‐vous, la terre va trem­bler… Le top 10 est en danger ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/hVhOnfgxLL — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 4, 2025

« Préparez‐vous, la terre va trem­bler… C’est prévu pour lundi et ça va durer neuf semaines. Et je ne vous parle pas d’une petite secousse. Ça va fissurer de partout. Même Roland‐Garros est en danger. Est‐ce que Carlos Alcaraz peut faire le doublé, lui qui doute de sa joie de simple­ment jouer ? Et Zverev, fina­liste l’an dernier, qui n’en peut plus de perdre. Et Sinner dans le dernier carré en 2024, quel sera son niveau après trois mois sans tournoi ? Et Ruud, le vrai terrien, lui aussi en demi‐finales l’an dernier, fina­liste à Monte‐Carlo et titré à Barcelone. Si le Norvégien n’en­lève pas les tongues avec lesquelles il court depuis trois mois, il sort du top 30. Pareil pour Tsitsipas, couronné trois fois roi de Monaco. Et Rublev, désan­goissé par Safin, qui va devoir défendre son titre à Madrid et qui peut lui sortir du top 20. C’est bien simple, la moitié du top 10 peut s’écrouler. Il va y avoir des victimes et des héros, des nouveaux. Il va falloir surveiller Francisco Cerundolo, avoir un oeil sur Joao Fonseca qui fait trem­bler la planète tennis, et être concentré sur un Français : Arthur Fils. »