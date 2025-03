L’information émane d’un compte Twitter sérieux mais nous n’avons pas pu la vérifier.

Il semble­rait que derniè­re­ment lorsque le Grec s’est entrainé avec Carlos, l’Espagnol lui aurai fait tester sa raquette, ce qui expli­que­rait le chan­ge­ment de Stefanos.

The secret to Tsitsipas’s success this week in Dubai ?



He hit with Alcaraz last fall and loved his Babolat Pure Aero 98. So he decided to buy some and try it this week. Blacked out with RPM Team string.



Interesting move that has worked.