Dans un communiqué, les organisateurs du Mutua Madrid Open 2020 ont confirmé les doutes qui planent sur la tenue ou non de leur tournoi. Ce vendredi, la Communauté de Madrid avait déconseillé son déroulement pour des raisons de santé, en raison de la pandémie de Covid-19. Le tournoi lui-même confirme par ses paroles qu’il y a eu de multiples rencontres avec les organismes de santé compétents, notamment avec Antonio Zapatero, le vice-ministre de la santé publique, et avec le Conseil supérieur des sports. Les responsables du tournoi ont décidé de prendre un certain temps pour décider laquelle des deux options était la meilleure. Dans le communiqué, il est inscrit que la décision finale reviendra à Ion Tiriac, le propriétaire de la licence du tournoi. La balle est donc dans le camp du Roumain pour savoir si oui ou non, il y aura un Mutua Madrid Open 2020.