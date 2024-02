Interrogé par le site Tennis365, le commen­ta­teur britan­nique réputé, Nick Lester, a estimé que Novak Djokovic allait désor­mais tout miser sur les Jeux olym­piques de Paris (du 26 juillet au 11 août), le seul grand titre qui manque à son palmarès.

« Pour moi, la médaille d’or olym­pique est très impor­tante pour lui cette année et il va se concen­trer sur ce grand objectif. C’est la seule chose qui manque à son CV et il va adapter tout son calen­drier en fonc­tion de cela. Quand vous avez tout gagné et qu’il ne vous manque qu’un trophée, il est logique d’en faire une priorité. »