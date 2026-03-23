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« C’est le meilleur joueur en inter­view, il est génial. Il a toujours ses petites punchlines », assure la jour­na­liste Inès Lagdiri‐Nastasi

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast de Tennis Legend, la jour­na­liste de France Télévisions Inès Lagdiri‐Nastasi révélé quel joueur elle préfère inter­viewer. Et ce n’est ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz.

« Medvedev. Il est génial. Quand tu es jour­na­liste, le discours de base, un peu langue de bois, que tu entends à longueur d’in­ter­views, tu fais vite le tour. Daniil a ce côté très franc autant sur le fond que sur la forme. Il a toujours ses petites punchlines. C’est agréable. Et il va assez loin dans le propos quand tu lui poses une question. »

Il faut dire que Daniil Medvedev ne laisse jamais indif­fé­rent. Que ce soit en inter­view, lors des céré­mo­nies sur le court ou en confé­rence de presse, le Russe se démarque très souvent par sa personnalité. 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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