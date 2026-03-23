De passage dans le podcast de Tennis Legend, la jour­na­liste de France Télévisions Inès Lagdiri‐Nastasi révélé quel joueur elle préfère inter­viewer. Et ce n’est ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz.

« Medvedev. Il est génial. Quand tu es jour­na­liste, le discours de base, un peu langue de bois, que tu entends à longueur d’in­ter­views, tu fais vite le tour. Daniil a ce côté très franc autant sur le fond que sur la forme. Il a toujours ses petites punchlines. C’est agréable. Et il va assez loin dans le propos quand tu lui poses une question. »

Le meilleur joueur en inter­view pour Inès Lagdiri‐Nastasi (@ilagdirinastasi) : Daniil Medvedev.



🗣️« Il est génial. Il a ce côté très franc autant sur le fond que sur la forme. Il a toujours ses petites punchlines. Et il va assez loin dans le propos quand tu lui poses une… pic.twitter.com/QWoLP5kpL1 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 23, 2026

Il faut dire que Daniil Medvedev ne laisse jamais indif­fé­rent. Que ce soit en inter­view, lors des céré­mo­nies sur le court ou en confé­rence de presse, le Russe se démarque très souvent par sa personnalité.