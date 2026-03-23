De passage dans le podcast de Tennis Legend, la journaliste de France Télévisions Inès Lagdiri‐Nastasi révélé quel joueur elle préfère interviewer. Et ce n’est ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz.
« Medvedev. Il est génial. Quand tu es journaliste, le discours de base, un peu langue de bois, que tu entends à longueur d’interviews, tu fais vite le tour. Daniil a ce côté très franc autant sur le fond que sur la forme. Il a toujours ses petites punchlines. C’est agréable. Et il va assez loin dans le propos quand tu lui poses une question. »
Le meilleur joueur en interview pour Inès Lagdiri‐Nastasi (@ilagdirinastasi) : Daniil Medvedev.— Tennis Legend (@TennisLegende) March 23, 2026
🗣️« Il est génial. Il a ce côté très franc autant sur le fond que sur la forme. Il a toujours ses petites punchlines. Et il va assez loin dans le propos quand tu lui poses une… pic.twitter.com/QWoLP5kpL1
Il faut dire que Daniil Medvedev ne laisse jamais indifférent. Que ce soit en interview, lors des cérémonies sur le court ou en conférence de presse, le Russe se démarque très souvent par sa personnalité.
Publié le lundi 23 mars 2026 à 16:56