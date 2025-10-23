C’est officiel, l’Arabie Saoudite tient son Masters 1000. Et c’est tout sauf une surprise.
Après de nombreux investissements réalisés ces dernières années dans le tennis mondial et notamment l’ATP, le pays du Golfe Arabique va bel et bien organiser sur son sol un dixième Masters 1000 à partir de la saison 2028.
Si la date n’est pas encore connue (probablement en février), certains détails le sont : tournoi non‐obligatoire, tableau de 56 joueurs et durée d’une semaine.
The ATP has announced a new 10th ATP Masters tournament in Saudi Arabia from 2028. It will be a non‐mandatory event with a 56‐player field, lasting one week. Dates are yet to be confirmed – the preferable option is February but a pre‐Australian Open slot has not been ruled out.— Stuart Fraser (@stu_fraser) October 23, 2025
Une annonce qui tombe en pleine remise en question du calendrier de la part des joueurs. On attend désormais leurs réactions même si le prize money proposé risque de calmer certaines ardeurs…
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 16:24