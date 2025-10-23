C’est offi­ciel, l’Arabie Saoudite tient son Masters 1000. Et c’est tout sauf une surprise.

Après de nombreux inves­tis­se­ments réalisés ces dernières années dans le tennis mondial et notam­ment l’ATP, le pays du Golfe Arabique va bel et bien orga­niser sur son sol un dixième Masters 1000 à partir de la saison 2028.

Si la date n’est pas encore connue (proba­ble­ment en février), certains détails le sont : tournoi non‐obligatoire, tableau de 56 joueurs et durée d’une semaine.

The ATP has announced a new 10th ATP Masters tour­na­ment in Saudi Arabia from 2028. It will be a non‐mandatory event with a 56‐player field, lasting one week. Dates are yet to be confirmed – the prefe­rable option is February but a pre‐Australian Open slot has not been ruled out. — Stuart Fraser (@stu_fraser) October 23, 2025

Une annonce qui tombe en pleine remise en ques­tion du calen­drier de la part des joueurs. On attend désor­mais leurs réac­tions même si le prize money proposé risque de calmer certaines ardeurs…