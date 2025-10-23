AccueilATPC'est officiel, un nouveau Masters 1000 va voir le jour en Arabie...
Thomas S
Par Thomas S

C’est offi­ciel, l’Arabie Saoudite tient son Masters 1000. Et c’est tout sauf une surprise.

Après de nombreux inves­tis­se­ments réalisés ces dernières années dans le tennis mondial et notam­ment l’ATP, le pays du Golfe Arabique va bel et bien orga­niser sur son sol un dixième Masters 1000 à partir de la saison 2028. 

Si la date n’est pas encore connue (proba­ble­ment en février), certains détails le sont : tournoi non‐obligatoire, tableau de 56 joueurs et durée d’une semaine.

Une annonce qui tombe en pleine remise en ques­tion du calen­drier de la part des joueurs. On attend désor­mais leurs réac­tions même si le prize money proposé risque de calmer certaines ardeurs… 

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 16:24

