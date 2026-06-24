« Fuck, fuck fuck », lâchait Corentin Moutet il y a quelques jours lors de son interview d’après match sur le court du Queen’s après sa victoire contre Mpetshi Perricard. Une mauvaise blague qui lui a quand même valu une amende salée de 40 000 dollars.
Invité à régir à ce sujet dans le podcast d’Andy Roddick, le célèbre journaliste américain, Jon Wertheim, a fait part d’une certaine indignation.
« Honnêtement, c’est peut‐être parce que je suis vieux, mais je n’ai pas trouvé ça particulièrement drôle, ni particulièrement intelligent. Il s’est lancé dans une tirade truffée de gros mots ; c’était du pain béni pour les réseaux sociaux. Je trouve aussi qu’il a mis l’intervieweuse au bord du court, Jenny Drummond, qui fait un excellent travail, dans une situation très délicate ; elle s’en est sortie avec élégance. Il a enchaîné les blagues et lâché des gros mots, pour le plus grand amusement de quelques personnes. Aurait‐il dû être sanctionné pour cela ? Absolument. Je ne cherche pas à excuser son comportement. Je n’ai pas trouvé ça particulièrement drôle ; je n’ai pas trouvé ça très cool non plus. Je comprends bien que ça a fait le buzz, mais on ne peut pas, devant un public télévisé en direct et des fans, y compris des enfants, enchaîner les gros mots sans s’attendre à une amende. Cela dit, il a écopé d’une amende de 40 000 dollars, ce qui représentait pratiquement la totalité de ses gains. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 14:34