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« C’est peut‐être parce que je suis vieux, mais je n’ai pas trouvé le compor­te­ment de Moutet parti­cu­liè­re­ment drôle, ni parti­cu­liè­re­ment intel­li­gent », estime Jon Wertheim

Par
Thomas S
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« Fuck, fuck fuck », lâchait Corentin Moutet il y a quelques jours lors de son inter­view d’après match sur le court du Queen’s après sa victoire contre Mpetshi Perricard. Une mauvaise blague qui lui a quand même valu une amende salée de 40 000 dollars.

Invité à régir à ce sujet dans le podcast d’Andy Roddick, le célèbre jour­na­liste améri­cain, Jon Wertheim, a fait part d’une certaine indignation. 

« Honnêtement, c’est peut‐être parce que je suis vieux, mais je n’ai pas trouvé ça parti­cu­liè­re­ment drôle, ni parti­cu­liè­re­ment intel­li­gent. Il s’est lancé dans une tirade truffée de gros mots ; c’était du pain béni pour les réseaux sociaux. Je trouve aussi qu’il a mis l’intervieweuse au bord du court, Jenny Drummond, qui fait un excellent travail, dans une situa­tion très déli­cate ; elle s’en est sortie avec élégance. Il a enchaîné les blagues et lâché des gros mots, pour le plus grand amuse­ment de quelques personnes. Aurait‐il dû être sanc­tionné pour cela ? Absolument. Je ne cherche pas à excuser son compor­te­ment. Je n’ai pas trouvé ça parti­cu­liè­re­ment drôle ; je n’ai pas trouvé ça très cool non plus. Je comprends bien que ça a fait le buzz, mais on ne peut pas, devant un public télé­visé en direct et des fans, y compris des enfants, enchaîner les gros mots sans s’attendre à une amende. Cela dit, il a écopé d’une amende de 40 000 dollars, ce qui repré­sen­tait prati­que­ment la tota­lité de ses gains. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 14:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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