« Fuck, fuck fuck », lâchait Corentin Moutet il y a quelques jours lors de son inter­view d’après match sur le court du Queen’s après sa victoire contre Mpetshi Perricard. Une mauvaise blague qui lui a quand même valu une amende salée de 40 000 dollars.

Invité à régir à ce sujet dans le podcast d’Andy Roddick, le célèbre jour­na­liste améri­cain, Jon Wertheim, a fait part d’une certaine indignation.

« Honnêtement, c’est peut‐être parce que je suis vieux, mais je n’ai pas trouvé ça parti­cu­liè­re­ment drôle, ni parti­cu­liè­re­ment intel­li­gent. Il s’est lancé dans une tirade truffée de gros mots ; c’était du pain béni pour les réseaux sociaux. Je trouve aussi qu’il a mis l’intervieweuse au bord du court, Jenny Drummond, qui fait un excellent travail, dans une situa­tion très déli­cate ; elle s’en est sortie avec élégance. Il a enchaîné les blagues et lâché des gros mots, pour le plus grand amuse­ment de quelques personnes. Aurait‐il dû être sanc­tionné pour cela ? Absolument. Je ne cherche pas à excuser son compor­te­ment. Je n’ai pas trouvé ça parti­cu­liè­re­ment drôle ; je n’ai pas trouvé ça très cool non plus. Je comprends bien que ça a fait le buzz, mais on ne peut pas, devant un public télé­visé en direct et des fans, y compris des enfants, enchaîner les gros mots sans s’attendre à une amende. Cela dit, il a écopé d’une amende de 40 000 dollars, ce qui repré­sen­tait prati­que­ment la tota­lité de ses gains. »