Lors d’une longue et passion­nante inter­view accordée au site italien Fanpage, dans laquelle il s’est exprimé avec beau­coup d’admiration sur le jeu de son jeune compa­triote, Jannik Sinner, l’ex‐71e mondial Claudio Pistolesi a évoqué la longé­vité du Big 3.

« Tout le monde est diffé­rent, Nadal a toujours écouté son corps et continue à le faire. C’est son corps qui décide. C’est incroyable que Nadal, à 38 ans, soit encore sur le court. Plus encore que Federer à 40 ans, préci­sé­ment en raison de son type de jeu. J’en parle dans mon deuxième livre. J’analyse comment Federer, Nadal et Djokovic ont réussi à durer et à gagner autant. C’est une ques­tion de menta­lité, les trois sont diffé­rents », a déclaré l’an­cien entraî­neur de Monica Seles, Daniela Hantuchova ou encore Robin Soderling.