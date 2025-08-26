Déjà forfait pour l’US Open en raison d’une blessure au dos, qu’il traîne depuis Roland‐Garros (où il avait dû abandonner avant le troisième tour), Arthur Fils ne pourra pas défendre son titre à Tokyo du 24 au 30 septembre.
Le numéro 1 français ne figura pas sur la liste d’entrée de l’ATP 500 japonais. Reste à savoir s’il pourra revenir avant la fin de saison, notamment pour participer au Masters 1000 parisien, du 27 octobre au 2 novembre.
En attendant, Fils, actuellement 20e mondial, pourrait quitter le top 30…
Publié le mardi 26 août 2025 à 18:10