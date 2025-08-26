AccueilATPC'est terrible pour Arthur Fils...
C’est terrible pour Arthur Fils…

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Déjà forfait pour l’US Open en raison d’une bles­sure au dos, qu’il traîne depuis Roland‐Garros (où il avait dû aban­donner avant le troi­sième tour), Arthur Fils ne pourra pas défendre son titre à Tokyo du 24 au 30 septembre. 

Le numéro 1 fran­çais ne figura pas sur la liste d’en­trée de l’ATP 500 japo­nais. Reste à savoir s’il pourra revenir avant la fin de saison, notam­ment pour parti­ciper au Masters 1000 pari­sien, du 27 octobre au 2 novembre. 

En atten­dant, Fils, actuel­le­ment 20e mondial, pour­rait quitter le top 30…

Publié le mardi 26 août 2025 à 18:10

