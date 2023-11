Journaliste spécia­lisé dans le tennis pour le journal espa­gnol El Pais, Alejandro Ciriza est égale­ment l’auteur d’un livre sur Rafael Nadal, « Vamos, Rafa ! » (Conecta, 2023), dans lequel il raconte des détails méconnus de la vie de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Récemment inter­rogé par nos confrères de Clay sur le corps de l’Espagnol qui est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse, Ciriza a estimé qu’il avait plutôt un corps de footballeur.

« L’histoire de Rafa Nadal est très contra­dic­toire, comme celle d’Alcaraz : son corps est à la fois son grand atout et son grand obstacle. C’est un miracle que Nadal soit un joueur de tennis grâce à son corps. Dans des circons­tances normales, il devrait peser entre 85 et 90 kilos, ce qui est très lourd, et il n’est pas aussi grand que les joueurs d’au­jourd’hui. C’est donc un miracle qu’il ait pu devenir joueur de tennis, qu’il ait cette consti­tu­tion et qu’il puisse se déplacer comme il l’a fait… Il a un corps de footballeur. »