Lors de son inter­view accordée à nos confrères de L’Équipe, Jean‐François Caujolle, ancien joueur et actuel direc­teur de l’Open 13 Provence de Marseille, a longue­ment évoqué les chan­ge­ments à venir au sein du circuit ATP. Et notam­ment un qui va venir bous­culer le calen­drier du mois de février.

« C’est un secret de poli­chi­nelle, il y aura bientôt un nouveau Masters 1000 placé au mois de février. Il y a de fortes chances que ce soit dans un pays du Golfe (en Arabie saou­dite). Et on aura ainsi un mini‐circuit impor­tant avec Doha, Dubaï et puis ce fameux Masters 1000. En Europe, il n’y aura plus que le tournoi de Rotterdam, qui n’est sûre­ment pas très heureux, car désor­mais isolé. Cette oppor­tu­nité de démé­na­ge­ment, je la prends donc comme une fleur que nous a faite l’ATP en nous disant »allez‑y vite (en automne), tant qu’il y a une possi­bi­lité ». Parce que quand le nouveau Masters 1000 verra le jour en 2028, six tour­nois vont dispa­raître et on sera peut‐être parmi ceux‐ci. »