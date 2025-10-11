L’agent de Roger Federer, Tony Gosdick a révélé que sans l’aide d’Anna Wintour, Roger n’au­rait pas signé avec Uniqlo.

On comprend main­te­nant pour­quoi elle est toujours invitée sur des évène­ments où le Suisse est présent.

Federer’s agent Tony Godsick had to beg Anna Wintour for help to get in touch with Uniqloo’s founder Yanai after Nike refused to re‐sign Federer and all the other brands wanted nothing to do with him pic.twitter.com/IU4oDbY3tv — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 8, 2025

« Quand Nike a dit non, j’ai donc expliqué au « marché » que Federer était libre. Malgré cette oppor­tu­nité cela ne bougeait pas pour diverses raisons, une marque m’avait promis par exemple de venir mais dans un an etc. Je me souve­nais aussi qu’Uniqlo avait été dans le tennis avec Djokovic mais je n’avais pas le contact de son fonda­teur. J’ai donc contacté Anna Wintour. On a déjeuné ensemble à New‐York et je lui ai demandé si elle pouvait me connecter à la marque japo­naise, c’est ce qu’elle a fait »