AccueilATPC'est vraiment Anna Wintour qui a "sauvé" Federer après le couac de...
ATP

C’est vrai­ment Anna Wintour qui a « sauvé » Federer après le couac de Nike !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

592

L’agent de Roger Federer, Tony Gosdick a révélé que sans l’aide d’Anna Wintour, Roger n’au­rait pas signé avec Uniqlo. 

On comprend main­te­nant pour­quoi elle est toujours invitée sur des évène­ments où le Suisse est présent.

« Quand Nike a dit non, j’ai donc expliqué au « marché » que Federer était libre. Malgré cette oppor­tu­nité cela ne bougeait pas pour diverses raisons, une marque m’avait promis par exemple de venir mais dans un an etc. Je me souve­nais aussi qu’Uniqlo avait été dans le tennis avec Djokovic mais je n’avais pas le contact de son fonda­teur. J’ai donc contacté Anna Wintour. On a déjeuné ensemble à New‐York et je lui ai demandé si elle pouvait me connecter à la marque japo­naise, c’est ce qu’elle a fait »

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 11:20

Article précédent
Aux enchères, Carlos Alcaraz est encore à la peine derrière son idole Rafael Nadal…
Article suivant
Djokovic déjà en grand danger

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.