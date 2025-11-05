AccueilATPChahuté par un journaliste sur son lieu de naissance à 50 km...
Chahuté par un jour­na­liste sur son lieu de nais­sance à 50 km de l’Autriche, Sinner sort une mando­line : « Je le dis avec la plus grande sincé­rité ce pays mérite bien plus que ce que je fais. Nous devons rester unis, nous aimer et nous donner de la force mutuel­le­ment pour remporter plus de trophées »

Invité sur Sky Sport Italie, Jannik n’a pas été épargné par son direc­teur des sports quand celui‐ci a évoqué l’idée qu’à 50 km près, il aurait fina­le­ment pu être autrichien. 

Touché, Jannik a préféré encaissé puis réciter un « wording » sûre­ment soufflé par son direc­teur de « com ».

« C’est une ques­tion à laquelle je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas. C’est comme dire : parce qu’il y a du soleil aujourd’hui, il ne pleuvra pas. Mais je suis fier d’être italien, je suis très heureux d’être né en Italie et non en Autriche ou ailleurs. Parce que, comme je l’ai toujours dit et je le dis avec la plus grande sincé­rité ce pays mérite bien plus que ce que je fais : nous avons des infra­struc­tures, des entraî­neurs, des joueurs, tant de menta­lités diffé­rentes qui sont aussi notre force. Il y en a qui disent que le Haut‐Adige est diffé­rent, qui disent que la Sicile est tota­le­ment diffé­rente… mais selon moi, c’est une chance. Nous avons tout pour riva­liser avec les meilleurs au monde : nous devons rester unis, nous aimer et nous donner de la force mutuel­le­ment pour remporter plus de trophées et avoir encore plus de fierté, parce que l’Italie le mérite »

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 08:40

