Nous avons reçu à la rédaction, un ouvrage édité par les éditions Amphora dont la rénomée dans le sport n’est plus à démontrer. Le livre qui s’intitule : « Les plus grands managers du sport se confient » est un pavé de 575 pages.

Les « managers » répondent à des entretiens où ils peuvent largement s’exprimer. Forcément, nous nous sommes concentrés sur les « managers tennis », ils sont deux dans le livre : Julien Benneteau et Patrick Mouratoglou.

Nous avons doc proposer ce mardi un extrait de l’entretien de Patrick, puis de Julien.

Nous terminons cette série par le témoignage de Patrick Chamagne, connu pour être un préparateur physique et qui a été un temps l’entraineur officiel de Gaël Monfils. Ce que dit Patrick sur la « Monf » n’est pas un scoop, c’est plutôt confirmer jour après jour et notamment depuis que Gaël a endossé le rôle de commentateur sportif.

« C’est un échec pour moi en tant qu’entraineur parce que j’avais l’impression d’avoir une Mercedes, mais de conduire une Sauber ou une Williams. Et je pense que c’est moi qui n’a pas eu les outils pour qu’il (Monfils) se focalise uniquement sur le tennis. D’un autre côté, ça n’aurait pas été Gaël s’il s’était focalisé uniquement sur le tennis. C’est un garçon qui aime la vie…Je voudrais aussi casser des clichés concernant Gaël : ce n’est pas un garçon qui est boit, qui fume et qui sort, il faut arrêter avec ça. C’est un garçon qui est quand même relativement sérieux, qui ne boit pas une goute d’alcool, qui ne fume pas, mais je pense qu’il aurait pu faire un plus grande carrière »

Les plus grands managers du Sport se confient » aux éditions Amphora, 575 pages, 28,50 euros.