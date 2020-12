Michael Chang est l’un de ceux qui ont réussi la reconversion en tant que coach. L’ancien vainqueur de Roland-Garros collabore avec Kei Nishikori depuis 2014. Il assure adopter la même méthode que lorsqu’il était joueur.

« Être entraîneur n’est pas très compliqué puisque ma principale caractéristique en tournée était le cerveau. Je n’avais ni la taille ni la puissance, je devais penser à la manière de gagner des matchs. En tant que coach, je décortique le style d’un joueur et crée une stratégie, qui est similaire à ce que j’ai fait moi-même sur le circuit. Un aspect plus difficile d’être entraîneur est de s’asseoir dans les tribunes, sachant que vous ne pouvez plus rien faire pour l’élève pendant le match. Il est difficile de continuer à regarder quand je vois un motif qui blesse mon joueur et qu’il ne le comprend pas », a expliqué l’Américain à Behind The Racquet.