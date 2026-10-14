Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, le 6 Kings Slam a été reporté aux dates du 27 au 30 décembre 2026, en raison de la situation sécuritaire et des récentes attaques à l’aéroport de Riyad, en Arabie Saoudite.
« Cette décision reflète notre engagement à organiser des événements sportifs répondant aux normes les plus élevées, à la suite d’une évaluation des défis organisationnels et logistiques liés à l’accueil du tournoi et de leur impact potentiel sur la qualité de l’expérience du public », a expliqué l’organisation du tournoi saoudien, créé en 2024.
Après le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Taylor Fritz et Learner Tien devaient participer à l’exhibition, qui promet pour rappel,1,5 million de dollars à chaque participant et un chèque de 6 millions de dollars au vainqueur.
🇸🇦 The Six Kings Slam exhibition – in Riyadh – has been postponed from October to December 27–30It comes after recent bombing in the surrounding area https://t.co/sWgAKbztMZ— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 14, 2026
Reste à savoir si la ligne de départ va changer avec cette nouvelle date calée juste après Noël et avant le début de saison 2027.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 17:09