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Changement de programme pour Alcaraz, Djokovic et Zverev, le Six Kings Slam reporté !

Par
Baptiste Mulatier
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Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, le 6 Kings Slam a été reporté aux dates du 27 au 30 décembre 2026, ​en raison de la situa­tion sécu­ri­taire et des récentes attaques à l’aéroport de Riyad, en Arabie Saoudite. 

« Cette déci­sion reflète notre enga­ge­ment à orga­niser des événe­ments spor­tifs répon­dant aux normes les plus élevées, à la suite d’une évalua­tion des défis orga­ni­sa­tion­nels et logis­tiques liés à l’accueil du tournoi et de leur impact poten­tiel sur la qualité de l’expérience du public », a expliqué l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi saou­dien, créé en 2024. 

Après le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Taylor Fritz et Learner Tien devaient parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion, qui promet pour rappel,1,5 million de dollars à chaque parti­ci­pant et un chèque de 6 millions de dollars au vainqueur. 

Reste à savoir si la ligne de départ va changer avec cette nouvelle date calée juste après Noël et avant le début de saison 2027. 

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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