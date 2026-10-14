Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, le 6 Kings Slam a été reporté aux dates du 27 au 30 décembre 2026, ​en raison de la situa­tion sécu­ri­taire et des récentes attaques à l’aéroport de Riyad, en Arabie Saoudite.

« Cette déci­sion reflète notre enga­ge­ment à orga­niser des événe­ments spor­tifs répon­dant aux normes les plus élevées, à la suite d’une évalua­tion des défis orga­ni­sa­tion­nels et logis­tiques liés à l’accueil du tournoi et de leur impact poten­tiel sur la qualité de l’expérience du public », a expliqué l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi saou­dien, créé en 2024.

Après le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Taylor Fritz et Learner Tien devaient parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion, qui promet pour rappel,1,5 million de dollars à chaque parti­ci­pant et un chèque de 6 millions de dollars au vainqueur.

🇸🇦 The Six Kings Slam exhi­bi­tion – in Riyadh – has been post­poned from October to December 27–30It comes after recent bombing in the surroun­ding area https://t.co/sWgAKbztMZ — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 14, 2026

Reste à savoir si la ligne de départ va changer avec cette nouvelle date calée juste après Noël et avant le début de saison 2027.