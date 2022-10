Opéré du genou en juin dernier et absent du circuit depuis le mois d’août 2021, Jérémy Chardy, qui vient tout juste de reprendre l’en­traî­ne­ment foncier, s’est confié à nos confrères de L’Équipe sur les longs moins de réédu­ca­tion qu’il vient de vivre. Un moment toujours très compliqué pour un sportif de haut niveau.

« Ils m’ont fait des micro­frac­tures dans mon os pour essayer de recons­ti­tuer une couche de protec­tion. C’est long ! J’ai parlé avec Stan (Wawrinka), avec Roger (Federer), avec des gars blessés. Pour avoir des conseils avant l’opé­ra­tion. C’était la première fois que je devais m’ar­rêter aussi long­temps. Ils m’ont tous dit de garder un objectif en tête, de tout faire pour revenir et travailler chaque jour. Mais c’est plus long que ce que je pensais avec 100 % d’ef­fort et sans assu­rance pour la suite… Physiquement, tu repars à zéro, menta­le­ment c’est diffi­cile. Je n’ai pas encore tapé dans la balle, j’ai repris dimanche le physique seule­ment, avec du cardio. Une première séance à bouger, à travailler sur les appuis. Le but, c’est de taper dans deux semaines. Musculairement, j’ai beau­coup perdu… Tous les efforts sont diffi­ciles. Mais je vais me battre ! J’ai envie de rejouer. Je rejouais bien avant d’ar­rêter, j’étais dans les 60e mondiaux (quarts à Dubaï, Rotterdam et aux JO). Je me faisais plaisir. Je n’ai pas envie d’ar­rêter à l’hô­pital, mais quand je l’aurai décidé. Je veux finir en étant heureux. »