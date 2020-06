Dans les colonnes de L’Equipe, Jérémy Chardy a réagi à toute la polémique qui entoure le double. Le Palois ne comprend vraiment pas cette attaque injustifiée et il le fait savoir. « Je ne comprends pas pourquoi les joueurs de double se font régulièrement défoncer. Ils font juste leur métier » a expliqué le directeur du Challenger de Pau avant de rebondir sur les propos de Marion Bartoli : « C’est facile de juger. Peut-être que les joueurs ne sont pas tous assez forts en simple, mais ils sont assez forts pour faire ce qu’ils font, ils font vivre leur famille. »

On l’a compris, la plaie est ouverte et Marion Bartoli ne sait pas vraiment fait des amis même si elle a surtout dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Jérémy Chardy d’ailleurs ne nie pas qu’il est nécessaire de réfléchir à une forme de réforme : « Oui, il y a des choses à retravailler. C’est vrai que l’argent qu’on peut gagner en double est parfois trop décalé par rapport aux simples, quand on voit par exemple qu’un vainqueur en double gagne presque autant qu’un huitième de finaliste en simple. »

Pour conclure, Chardy préfère donc positivement et avoue que le double c’est aussi des bons moments qu’il passe avec un ami de toujours : « Je suis heureux de jouer avec mon pote (Fabrice Martin), je ne cache pas qu’il y a de l’argent à prendre aussi. »