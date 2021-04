Battu ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo par Grigor Dimitrov, Jérémy Chardy s’est ensuite présenté en confé­rence de presse avec son large sourire habi­tuel. Et lors­qu’on lui a demandé s’il prenait du plaisir à jouer sur terre battue, une surface exigeante pour le corps et l’es­prit, le Palois s’est montré très enthou­siaste, allant même jusqu’à conseiller les plus jeunes de prati­quer sur argile.

« C’est une très bonne surface pour apprendre à jouer »

« J’adore jouer sur terre battue. J’ai appris à jouer sur terre. Il n’y avait que des courts en terre battue quand j’étais petit. J’aime jouer sur cette surface. C’est diffé­rent des courts en dur. C’est beau­coup plus tactique et c’est plus exigeant physi­que­ment. C’est une belle surface. Ce serait bon pour les jeunes joueurs de jouer davan­tage sur la terre battue. Souvent, ils s’entrainent unique­ment sur dur, ils tapent la balle toujours de la même façon. Sur terre par contre, la balle rebondit diffé­rem­ment, il y a des faux rebonds, elle rebondit haut, ou bas, ou vite, ou plus lente­ment. Il faut s’adapter. C’est une très bonne surface pour apprendre à jouer. Même pour nous, c’est dur. Regardez nos premiers matches sur terre battue, c’est diffi­cile pour nous aussi. »