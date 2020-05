Logiquement, ce samedi, l’Equipe a consacré une page entière à Novak Djokovic qui a été critiqué suite à ces lives sur Instagram où il a invité des amis dont les théories ne sont pas toujours aussi pointues qu’on voudrait nous le faire croire. Le pire ayant été atteint avec Chervin Jafarieh, un spécialiste des molécules qui a eu des propos scientifiques tout à fait farfelues.

Interrogé sur cette polémique légitime qui enfle autour du numéro 1 Mondial, Jérémy Chardy a pris presque la défense du Serbe : « Novak croit en ce qu’il fait, et il le fait à 100 % et ce n’est pas facile, car, c’est parfois dans l’extrême et complexe à réaliser sur une longue période. Je le respecte pour ça. C’est devenu un mode de vie. Il veut être le plus fort, il pense que c’est comme ça qu’il va y arrive. Et on ne peut pas lui donner tort ».

Une prise de position pour le moins originale si l’on analyse avec un peu de bon sens certains propos hallucinants tenus par des conseillers comme Chervin Jafarieh ou encore le célèbre passionné du froid surnomme Ice-Man.