« Depuis que Becker a gagné Wimbledon, je n’ai jamais vu un joueur aussi complet que Carlos à un si jeune âge », a récem­ment affirmé Pat Cash.

Au micro de Tennis365, l’an­cien 25e mondial et actuel entraî­neur d’Ugo Humbert, Jérémy Chardy, a exprimé son désac­cord avec le vain­queur de Wimbledon 1987.

« Je comprends que Pat dise qu’il a l’air complet, mais je pense que Carlos a encore beau­coup de progrès à faire. Il joue encore comme un jeune joueur. Il va cher­cher tout ce qu’il veut et il a cette énergie, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il a encore beau­coup de progrès à faire. Quand vous le verrez dans quelques années, vous verrez un joueur plus complet et c’est exci­tant. Ce qu’il a déjà fait est incroyable si l’on consi­dère son âge, mais on ne peut pas dire qu’un joueur est complet à l’âge de 21 ans. »