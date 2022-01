« Depuis que je me suis fait vacciner, je ne peux plus m’entraîner, je ne peux plus jouer », avouait Jérémy Chardy à l’AFP le 23 septembre 2021. Victime appa­rem­ment de compli­ca­tions liées au vaccin contre la Covid‐19, le Français n’avait plus donné de nouvelles pendant des mois. Il n’a plus joué depuis sa défaite au 1er tour de l’US Open contre Mattéo Berrettini le 31 août dernier. Et il ne reviendra pas avant la saison sur terre battue.

« Après une période diffi­cile, je me sens beau­coup mieux et prêt à reprendre l’en­traî­ne­ment. Je sais que ce sera un chemin long et diffi­cile mais je suis prêt à relever le défi et je vais essayer de revenir à mon meilleur niveau. Mon objectif est d’être en forme et compé­titif pour la saison sur terre battue. Je ferai de mon mieux comme je l’ai toujours fait durant ma carrière. Merci à mon équipe, ma famille, mes amis, mes spon­sors et toutes les personnes qui me soutiennent toujours dans les bons et les mauvais moments. J’apprécie vrai­ment. Bonne année 2022 à tous. Restez en sécu­rité et en bonne santé », a écrit Jérémy Chardy.