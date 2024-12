« J’espère que Federer, Nadal et Djokovic n’écoutent pas, mais en termes de niveau de jeu, lorsque Sinner et Alcaraz sont au top de leur forme, il n’y a aucun moyen que quelqu’un ait joué un meilleur tennis », lâchait le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander au micro d’Eurosport en octobre dernier.

Des propos qui sont loin de faire l’una­ni­mité dans le monde du tennis. Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’ex‐25e mondial et actuel entraî­neur d’Ugo Humbert, Jérémy Chardy, a notam­ment exprimé son désaccord.

« Sinner et Alcaraz ont été incroyables et le tennis a de la chance de les avoir, mais dire qu’ils sont déjà meilleurs que Roger, Rafa et Novak… Allons donc… J’ai joué ces gars‐là telle­ment de fois dans ma carrière et ils étaient des joueurs incroyables avec des records incroyables. Pour l’ins­tant, Sinner et Alcaraz ont bien commencé leur carrière, mais on ne peut pas encore les comparer à Roger, Rafa et Novak, bien sûr que non. Je n’aime pas comparer les époques, peut‐être que dans dix ans nous pour­rons regarder ce que Jannik et Carlos ont fait et dire que c’est compa­rable à ces trois gars, mais pas encore. »