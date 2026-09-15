Accueil ATP

Chassé par Zverev pour la place de numéro 1 mondial, Sinner dévoile son plan pour la fin de saison

Par
Jean Muller
-
968

Outre le pres­tige de remporter son deuxième titre du Grand Chelem à l’US Open, Alexander Zverev réalise égale­ment une excel­lente opéra­tion comp­table. Ce sacre, accom­pagné du forfait de Jannik Sinner à New York le rapproche à 1 810 unités du premier rang mondial. L’Allemand a toutes ses chances pour déloger le quin­tuple vain­queur en majeur du trône de l’ATP.

Le Transalpin sera sous pres­sion pour la fin de cette saison, il devra défendre pas moins de 3 550 points. Face à la menace du cham­pion olym­pique de Tokyo, le numéro un mondial ne compte pas se laisser faire et a pris une grande décision. 

Alors que l’en­chaî­ne­ment des matchs a pu lui être fatal et l’a privé de la tournée améri­caine, Sinner aurait pu alléger son calen­drier afin de garder de l’énergie pour le sprint final et les ATP Finals de Turin. Il n’en sera rien. L’ATP a offi­cia­lisé la parti­ci­pa­tion de l’Italien à l’ATP 500 de Vienne (du 24 octobre au 1er novembre), où il est tenant du titre. 

Une volonté claire de ne pas laisser filer 500 précieux points dans la défense de sa couronne. Ce tournoi s’ajoute à un programme déjà très chargé, avec sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 500 de Pékin, le Masters 1000 de Shanghai et de Paris, ainsi que les ATP Finals. Sans oublier l’ex­hi­bi­tion très lucra­tive de Rihad (Arabie Saoudite), le « Six Kings Slam » (du 21 au 24 octobre).

Pas de doute, la course à la première place est lancée et s’an­nonce passionnante.

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 09:30

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥