Juan Igniaco Chela, l’an­cien cham­pion argentin, vain­queur de six titres sur le circuit ATP, a été longue­ment inter­rogé par nos confrères de La Nacion. Il a évoqué un bon nombre de sujet comme sa recon­ver­sion en tant qu’en­trai­neur sans oublier la retraite du Suisse, Roger Federer.

L’ancien 15ème joueur mondial, et actuel coach de l’Argentin Diego Schwartzman a expliqué, comme beau­coup, n’avoir pas pu retenir ses larmes et son émotion au moment de la lecture de la lettre du maestro qui annon­çait sa retraite.

« La vérité est que j’ai pleuré. C’était diffi­cile. Je crois que c’est la première fois que je pleure pour du tennis. J’étais à la maison et quand j’ai vu les nouvelles, c’était comme… En fait, il était comme à la retraite, car il n’avait pas joué depuis un an, mais nous espé­rions tous le voir une dernière fois. Il disait qu’il se prépa­rait, qu’il allait bien. Je me suis dit : C’est un tel génie que peut‐être, à un moment donné, il reviendra et fera quelque chose. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe, et tout ce qui concerne la Laver Cup, la retraite, avec Rafa qui pleure, c’était impres­sion­nant, c’était très émou­vant. » a déclaré l’Argentin.