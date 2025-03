La grosse infor­ma­tion de ce samedi c’est bien le fait que Safin a décidé de rejoindre le team de Rublev. Un choix qui ne surprend pas plus que cela l’an­cien joueur russe Chesnokov.

« A peine Murray a quitté le court qu’il est devenu l’en­traî­neur de Djokovic et je trouve le tandem tout simple­ment fantas­tique. Marat Safin est sorti du monde du tennis depuis long­temps, près de vingt ans, donc je ne sais pas s’il a l’ex­pé­rience néces­saire pour entraîner. Mais c’était un grand joueur et il avait un grand savoir. La vérité est que nous ne pouvons pas laisser ce savoir s’éva­nouir, il doit être déve­loppé. Je suis curieux et impa­tient de voir ce qui ressor­tira du travail de Safin avec Rublev »