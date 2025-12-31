AccueilATPChesnokov sait pourquoi Medvedev a réalisé une mauvaise saison : "Ce type...
Chesnokov sait pour­quoi Medvedev a réalisé une mauvaise saison : « Ce type de cordage ne convient pas à tous les joueurs, et la balle de Medvedev glis­sait constamment »

L’ancien joueur russe a abordé le sujet du maté­riel pour expli­quer une partie des mavaies perfor­mances de Daniil en 2025.

« J’ai remarqué que Medvedev testait diffé­rents cordages en début de saison. Il joue habi­tuel­le­ment avec des cordages synthé­tiques, mais il a utilisé des cordages natu­rels pendant un certain temps. Ces cordages ne conviennent pas à tous les joueurs, et la balle de Medvedev glis­sait constam­ment. À la fin de la saison, il était revenu à ses cordages habi­tuels, et cela a porté ses fruits »

