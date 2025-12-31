L’ancien joueur russe a abordé le sujet du matériel pour expliquer une partie des mavaies performances de Daniil en 2025.
« J’ai remarqué que Medvedev testait différents cordages en début de saison. Il joue habituellement avec des cordages synthétiques, mais il a utilisé des cordages naturels pendant un certain temps. Ces cordages ne conviennent pas à tous les joueurs, et la balle de Medvedev glissait constamment. À la fin de la saison, il était revenu à ses cordages habituels, et cela a porté ses fruits »
