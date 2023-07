La fin de Wimbledon au début de la semaine a eu un goût diffé­rent des autres : elle acte l’arrivée de la nouvelle génération.

Avec la défaite de Djokovic et l’absence de Nadal et Federer, l’époque dorée du « Big Three » semble déjà bien loin… Chris Evert, l’ancienne cham­pionne améri­caine, a partagé sur ses réseaux sociaux la fameuse vidéo de Federer et Nadal en pleurs lors de la Laver Cup en septembre dernier, match qui a marqué la fin de la carrière de Suisse.

Such a sweet, genuine moment… really miss these two…😢 https://t.co/q8uDCyKiaV — Chris Evert (@ChrissieEvert) July 19, 2023

« Un moment si doux et authen­tique… ces deux‐là me manquent vrai­ment… », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondiale dans un post qui respire la nostalgie.