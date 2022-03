Bien qu’elle ne soit pas la plus grande fan de Novak Djokovic et qu’elle ne soit pas d’ac­cord avec sa prise de posi­tion concer­nant la vacci­na­tion, Chris Evert a bien été obligée de recon­naitre que le joueur serbe était essen­tiel au circuit masculin. D’autant plus lorsque Rafael Nadal est au sommet de sa forme.

« Chaque fois que Novak Djokovic parti­cipe à un tournoi, c’est mieux pour le tennis. C’est plus exci­tant pour tout le monde. Et le fait qu’il soit l’un des rares joueurs à pouvoir poser des problèmes à Nadal sur la terre battue me rend heureux qu’il puisse jouer à Roland‐Garros. J’ai toujours été un grand fan des joueurs du « Big 3 » et de leur riva­lité. Je suis curieuse de voir ce qui va se passer. J’ai un immense respect pour toute personne qui a ses convic­tions et y croit jusqu’au bout. Je suis une grande parti­sane du vaccin parce que je crois vrai­ment qu’il aide à lutter contre le virus et sauve des vies. C’est donc un senti­ment mitigé. J’admire et respecte Novak parce qu’il fait ce qu’il ressent. Il est très honnête et franc avec ce qu’il ressent. D’un autre côté, je suis une grande parti­sane du vaccin. Tout ce que je dis, c’est que je ne juge pas Novak dans un sens ou dans l’autre. »