L’ancienne cham­pionne améri­caine, vain­queur de 18 titres en Grand Chelem n’y va pas par quatre chemins concer­nant Roger Federer.

C’est assez surpre­nant de sa part car en général elle mesure ses propos.

« Je pense que ça va être diffi­cile. Je pense que sa meilleure chance sera bien sur à Wimbledon, où les rallyes sont plus courts. Il a un très bon slice et il est effi­cace sur le chip‐and‐charge, aussi. En fait, je pense la même chose qu’au sujet de Serena. Il n’a pas beau­coup joué ces derniers temps, et c’est ce qui m’in­quiète. Roger a perdu son instinct. Il a perdu aussi cette qualité d’an­ti­ci­pa­tion qu’il existe chez les meilleurs. Quand vous jouez si peu, vous perdez un peu confiance en vous et vous avez besoin de matches pour y revenir. Avant Wimbledon, heureu­se­ment pour lui, il pourra jouer quelques tour­nois et essayer de récu­pérer toutes ses sensations »