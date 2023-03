Alors que Novak Djokovic n’a pas été auto­risé à entrer sur le terri­toire améri­cain pour parti­ciper au Masters 1000 d’Indian Wells à cause de son statut de « non‐vacciné contre le Covid », Chris Evert, inter­rogée par Eurosport au sujet du numéro un mondial, a estimé que ce nouvel épisode n’al­lait faire que renforcer sa motivation.

« Quand il a le contrôle de la situa­tion, cela lui donne plus de carbu­rant et le rend plus déter­miné à réussir, et à se mettre tout le monde à dos en même temps, à faire valoir son point de vue. Il est parfois comme une sorte d’anti‐héros, il semble vrai­ment prendre une autre dimen­sion quand on le défie et qu’on lui dit ‘non’ ». Si Novak ne joue pas un tournoi, ce dernier sera ouvert. S’il parti­cipe au tournoi, il sera toujours le favori. Même s’il ne joue pas à plein temps parce qu’il ne peut pas se faire vacciner, je pense que dans l’es­prit de tout le monde, cela n’a pas d’im­por­tance. Il reste le numéro un mondial. Qu’il joue à plein temps ou à trois quarts de temps, il reste le numéro un dans l’es­prit de tout le monde. »