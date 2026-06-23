Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Sera, à une semaine du début de Wimbledon, Chris Evert a d’abord utilisé une compa­raison douteuse sur l’actuelle domi­na­tion de Jannik Sinner, avant de de dési­gner le plus grand adver­saire de l’Italien. Et selon la légende améri­caine, ce n’est pas Carlos Alcaraz mais lui‐même.

« Il est clair que Sinner n’a aucune faille dans son jeu : je parle du tennis qu’il pratique. Jusqu’à Roland‐Garros, il était intou­chable et je m’attends à ce qu’il le soit égale­ment sur l’herbe de Wimbledon. Lors des cinq Masters 1000 qu’il a remportés d’affilée, j’ai vu ses adver­saires inti­midés, dépourvus de la confiance néces­saire pour pouvoir le mettre en diffi­culté. Nous avons compris que le pire ennemi de Sinner, c’est Sinner lui‐même : il doit rester en bonne santé, éviter les baisses de régime. S’il y parvient, je pense que dans dix ans, nous parle­rons d’une carrière tout à fait remarquable ».