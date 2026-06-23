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Chris Evert sur Jannik Sinner : « On sait main­te­nant qui est son pire ennemi »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Sera, à une semaine du début de Wimbledon, Chris Evert a d’abord utilisé une compa­raison douteuse sur l’actuelle domi­na­tion de Jannik Sinner, avant de de dési­gner le plus grand adver­saire de l’Italien. Et selon la légende améri­caine, ce n’est pas Carlos Alcaraz mais lui‐même. 

« Il est clair que Sinner n’a aucune faille dans son jeu : je parle du tennis qu’il pratique. Jusqu’à Roland‐Garros, il était intou­chable et je m’attends à ce qu’il le soit égale­ment sur l’herbe de Wimbledon. Lors des cinq Masters 1000 qu’il a remportés d’affilée, j’ai vu ses adver­saires inti­midés, dépourvus de la confiance néces­saire pour pouvoir le mettre en diffi­culté. Nous avons compris que le pire ennemi de Sinner, c’est Sinner lui‐même : il doit rester en bonne santé, éviter les baisses de régime. S’il y parvient, je pense que dans dix ans, nous parle­rons d’une carrière tout à fait remarquable ».

Publié le mardi 23 juin 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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