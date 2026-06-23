Lors d’une interview accordée au Corriere della Sera, à une semaine du début de Wimbledon, Chris Evert a d’abord utilisé une comparaison douteuse sur l’actuelle domination de Jannik Sinner, avant de de désigner le plus grand adversaire de l’Italien. Et selon la légende américaine, ce n’est pas Carlos Alcaraz mais lui‐même.
« Il est clair que Sinner n’a aucune faille dans son jeu : je parle du tennis qu’il pratique. Jusqu’à Roland‐Garros, il était intouchable et je m’attends à ce qu’il le soit également sur l’herbe de Wimbledon. Lors des cinq Masters 1000 qu’il a remportés d’affilée, j’ai vu ses adversaires intimidés, dépourvus de la confiance nécessaire pour pouvoir le mettre en difficulté. Nous avons compris que le pire ennemi de Sinner, c’est Sinner lui‐même : il doit rester en bonne santé, éviter les baisses de régime. S’il y parvient, je pense que dans dix ans, nous parlerons d’une carrière tout à fait remarquable ».
Publié le mardi 23 juin 2026 à 08:38