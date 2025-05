Lors d’une inter­view accordée à Forbes, la légende Chris Evert s’est montrée plutôt pessi­miste sur les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e titre du Grand Chelem. Et encore plus à Roland‐Garros, du 25 mai au 8 juin.

« Je ne le sous‐estimerai jamais, mais je serais surprise s’il rempor­tait un autre tournoi du Grand Chelem, disons‐le ainsi. Ce gars a tout gagné, plus que n’im­porte qui d’autre. Je ne dirais jamais qu’il ne va pas gagner, mais je serais surprise. Je serais agréa­ble­ment surprise, mais au vu de ses résul­tats passés et du fait qu’il est humain… Je ne le sens pas.

Je l’ai vu jouer de manière brillante sur gazon, et il a remporté Wimbledon telle­ment de fois que je ne peux pas dire ‘non, il ne va pas en gagner un autre’. Je ne pense pas que ce sera à Roland‐Garros… Mais on ne peut jamais l’écarter. »