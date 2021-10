Avec déjà cinq titres au comp­teur en 2021, Casper Ruud montre qu’il a clai­re­ment passé un cap. Considéré comme un joueur de terre battue, le Norvégien a montré sa progres­sion sur dur à San Diego la semaine dernière. Il a remporté son premier tournoi sur cette surface. Son père, Christian, souligne les points sur lesquels il s’est amélioré.

« Il a mûri et comprend mieux le jeu. Il a égale­ment amélioré son coup droit et son service et c’est pour­quoi il gagne plus de matchs. Maintenant qu’il a remporté plusieurs titres, sa confiance a augmenté et il est capable de gagner plus de matches. Tout est un peu mieux chaque année », a déclaré l’ex 39e mondial au sujet de son fils pour l’ATP.

Casper Ruud fera partie des outsi­ders à Indian Wells, à partir de jeudi.