Alors que l’UTS (l’ex­hi­bi­tion aux règles farfe­lues créée par Patrick Mouratoglou) fait escale cette semaine à Oslo, en Norvège, Christian Ruud, père et entraî­neur de Casper, qui parti­cipe à cet évène­ment, a répondu aux ques­tions de nos confères de Tennis Majors.

L’ancien 39e joueur mondial (une finale ATP) est notam­ment revenu sur la première fois où son fils a réussi à le battre. Et d’après Christian, il n’était pas dans la forme de sa vie…

« Je me souviens du jour où il m’a battu pour la première fois, c’était en été, je crois qu’il avait 14 ou 15 ans. Et oui, c’est vrai. J’ai toujours l’im­pres­sion que j’étais meilleur que lui ce jour‐là, mais de toute façon, je ne jouais pas à mon meilleur niveau, je pense. C’était un match compé­titif. On s’est dit : « Ok, jouons un set. » Je pense qu’il n’y a eu qu’un seul set. Et si je me souviens bien, je pense qu’il m’a battu 6–2 ou 6–3. Comme je l’ai dit, à ce moment‐là, j’étais encore meilleur que lui. J’en suis à peu près sûr. Mais je pense que j’ai peut‐être eu une mauvaise journée et qu’il a eu une bonne journée. Bien sûr, pour lui, c’était très amusant de me battre. Nous en avons parlé pendant long­temps. Mais oui, après cela, nous n’avons pas vrai­ment joué, l’ob­jectif était qu’il s’amé­liore et vous savez, je vieillis­sais et deve­nais moins bon et il s’améliorait. »