Lors d’une inter­view accordée à Tennis Majors, dans laquelle il est notam­ment revenu sur la première fois où son fils a réussi à le battre, Christian Ruud, lui‐même ex‐39e joueur mondial, a évoqué les ambi­tions de Casper pour la suite de sa carrière après avoir perdu trois finales de Grand Chelem (contre Nadal à Roland‐Garros 2022, contre Alcaraz à l’US Open 2022 et contre Djokovic de nouveau à Roland en 2023).

« Nous avons de nouveaux très bons joueurs qui arrivent tout le temps sur le circuit. Il faut travailler dur et se battre tous les jours. L’année 2023 a été un peu diffi­cile, mais il a tout de même parti­cipé à une finale de Grand Chelem et remporté un titre, et il est toujours dans le top 10. C’est plus impor­tant pour Casper d’es­sayer de gagner un Grand Chelem que de dire qu’il veut être numéro 1 mondial. Il n’était qu’à un match en 2022. Il s’en est donc fallu de peu. Je pense que l’ob­jectif ultime est main­te­nant de gagner un Grand Chelem puis­qu’il a parti­cipé à trois finales et je pense que rester dans le top 10 est évidem­ment quelque chose que tout le monde veut faire. Que vous soyez numéro 3, 6 ou 8, je ne pense pas que cela fasse une grande diffé­rence alors que dire que vous avez gagner un Grand Chelem… Je pense que ce serait quelque chose de vrai­ment spécial »