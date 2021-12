Journaliste au New‐York Times et auteur d’une biogra­phie sur Roger Federer, ‘The Master’, Christopher Clarey s’est récem­ment exprimé pour le compte de Moneycontrol lors d’un chat sur Twitter. Il est notam­ment revenu sur la forte riva­lité entre le Suisse et Novak Djokovic lorsque ce dernier a débarqué sur le circuit la bave aux lèvres.

« Federer et Nadal venaient d’une enfance confor­table ; ils avaient des choix. Djokovic venait d’un pays déchiré par la guerre. Contrairement à eux, il n’avait pas le choix. Il voulait juste – et avait besoin – de réussir. Rafael Nadal a été le premier grand rival de Roger. Au moment où Roger a commencé à faire la paix avec lui, Djokovic est arrivé. Et Federer a eu du mal à l’ac­cepter. Quand Rafa a fait preuve de respect, Djokovic, lui, voulait faire forte impres­sion ; peut‐être que Federer n’a pas beau­coup apprécié. »