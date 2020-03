Vainqueur dans la douleur de Ramkumar Ramanathan (7-6(8), 7-6(8)) pour le compte du deuxième match de Coupe Davis entre la Croatie et l’Inde (2-0), Marin Cilic est revenu en conférence de presse sur le niveau de jeu de Novak Djokovic en ce début d’année. Connu pour être un proche du Serbe, le 37e mondial s’est montré très élogieux avec le numéro 1 mondial.

« Il ne fait aucun doute que Novak Djokovic est le grand favori pour remporter Indian Wells. Jusqu’à présent, il n’a perdu aucun match cette saison et il semble que cette séquence va durer quelques semaines. De plus, pour moi, à son apogée, Djokovic est le meilleur joueur de tous les temps. Il a un tennis incroyable et a très peu de défauts. S’il parvient à rester à ce niveau, il gagnera beaucoup de titres et maintiendra une bonne distance avec Rafa pour la place de numéro 1 mondial.«